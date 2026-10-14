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Общество

25 протоколов за стихийную торговлю с земли составили в Пскове

14 октября 2026 года, 16:48

За прошлый год в Пскове составили 25 протоколов за стихийную торговлю с земли на общую сумму штрафов 67 тысяч рублей. Об этом в эфире «Среды обитания» на «Серебряном дожде» рассказал замглавы администрации города Андрей Ульянов.

25 протоколов за стихийную торговлю с земли составили в Пскове
Носит иллюстративный характер
Фото редакции

По его словам, порядка 70% нарушений приходятся на дни крупных городских мероприятий, когда в Псков приезжают «гастролёры» с однотипным товаром. 

«Они ездят по всем городам», – отметил Андрей Ульянов.

Контрольное управление реагирует оперативно: сначала нарушителю выносят предупреждение, при повторном случае – штраф. При этом замглавы администрации подчеркнул, что борьба идёт именно со стихийной торговлей, а не с местными жителями, которым всегда подскажут, где можно легально продать свою продукцию.

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