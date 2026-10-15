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Общество

Михаил Ведерников: Псковские ТОСы перешли от точечных проектов к комплексному развитию

15 октября 2026 года, 09:27

Территориальные общественные самоуправления Псковской области уверенно переходят от точечных проектов к комплексному развитию территорий. Об этом губернатор Михаил Ведерников написал на своей странице в мессенджере МАХ.

Михаил Ведерников: Псковские ТОСы перешли от точечных проектов к комплексному развитию

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Глава региона напомнил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным докладывал, как за годы изменилась Псковская область, и отдельно остановился на движении ТОС. Глава государства высоко оценил результаты общей работы.

По словам Михаила Ведерникова, на сегодняшний день активисты на местах мыслят стратегически: планируют развитие пространств на три-пять лет вперёд, синхронизируя бюджеты разных уровней. Сначала готовят площадку, на следующий год проводят освещение, затем занимаются благоустройством, уточнил губернатор.

Такой подход требует обязательного вовлечения ТОСов в обсуждение планов развития территорий. Предложения граждан должны учитываться при формировании муниципальных программ и местных бюджетов. «Когда администрация и жители работают в одной команде, результат получается гораздо убедительнее», – заявил он.

Чтобы масштабировать этот опыт, в ближайшее время пройдёт специальный семинар – на нём подробно разберут лучшие муниципальные практики.

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