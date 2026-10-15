Выездная студия «Первого Псковского» начала работу на форуме «День Профразвития»

В Пскове стартовал форум «День Профразвития: найди себя в Псковской области», и на его площадке развернулась выездная студия телеканала «Первый Псковский».

Студия задумана как главная информационная точка форума: здесь участники, гости и наблюдатели смогут оперативно получать эксклюзивные комментарии от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона. Контентом она обеспечивает сразу несколько СМИ холдинга – Псковское агентство информации, радио «7 небо», телеканал «Первый Псковский» и соцсети партнёров. Так формируется единая новостная повестка события – от прямых эфиров до эксклюзивных интервью.

Форум проводят всероссийский проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области в рамках программы «Регион для молодых» Росмолодёжи нацпроекта «Молодёжь и дети».

Среди участников – представители президентской платформы, члены экспертного совета при Правительстве РФ, бизнес-тренеры и карьерные консультанты федерального уровня. «Первый Псковский» и медиахолдинг ПАИ выступают основным информационным партнёром и ключевой площадкой освещения.

Главным событием первого дня станет панельная дискуссия «Регион. Молодёжь. Возможности: точки соприкосновения» с участием первых лиц региона и представителей президентской платформы. На ней представят результаты исследования карьерных ожиданий студентов Псковской области и запросов работодателей: в опросе участвовали более 1 735 молодых людей и свыше 110 локальных компаний.

В течение дня запланированы мастер-классы и интерактивные лекции, выставка региональных работодателей, быстрые карьерные встречи, индивидуальные консультации HR-специалистов, диагностика компетенций, HR-хакатон и слёт выпускников проектов президентской платформы. Опытом поделятся член экспертного совета при Правительстве РФ Алина Раева, бизнес-тренер Руслан Аржуханов, карьерный консультант Никита Соколов и эксперт конкурса «Росмолодёжь. Гранты» Андрей Яковлев.

16 октября форум переместится в Великие Луки, где центральным событием станет панельная дискуссия «Честно о будущем: стратегии профессионального развития в Псковской области». Выездная студия «Первого Псковского» продолжит работу в Пскове, обеспечивая эксклюзивные интервью и полное освещение ключевых событий.





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