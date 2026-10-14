Представитель «Дзена» расскажет о возможностях платформы на Псковском медиафоруме

Форум пройдёт 20-21 октября, и Екатерина Бахарева расскажет о текущих возможностях платформы. В «Дзене» она с февраля отвечает за взаимодействие с органами власти, а до этого занималась похожими проектами в X5 Group, где вела направление устойчивого развития.

Медиафорум соберёт экспертов медиасферы, журналистов и блогеров из России и из-за рубежа. Ожидаются делегаты из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, а также руководители информационных подразделений правительств регионов Северо-Запада. Мероприятия пройдут в правительстве Псковской области, государственном медиахолдинге региона и региональном Доме молодёжи в Пскове.

Участники обсудят сохранение межкультурного пространства, информационную безопасность, развитие мультимедийных форматов и изменения цифровой медиасреды. Заявлены представители МИД России, руководители федеральных изданий и эксперты отрасли. Кроме того, запланированы встреча губернатора Михаила Ведерникова с главредами районных газет и чествование лучших журналистов региона. Форум проводится по инициативе главы региона с 2018 года.