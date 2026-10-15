Житель Острова оштрафован на 400 тысяч рублей за посты в соцсети

Житель Острова заплатил 400 тысяч рублей штрафа по приговору за публичные призывы к экстремизму и оправдание терроризма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области. Приговор вынес 1-й Западный окружной военный суд, и он уже вступил в законную силу.

Следствие установило: с 22 мая по 17 августа 2023 года 54-летний мужчина из дома во Острове публиковал в социальной сети «ВКонтакте» материалы, которые, по решению суда, побуждали неопределённый круг людей к террористической деятельности и делали привлекательной её идеологию. Действия квалифицировали по двум статьям УК РФ – части 2 статьи 205.2 и части 2 статьи 280. По совокупности преступлений суд назначил штраф 400 тысяч рублей. Помимо этого, мужчине на полтора года запретили заниматься администрированием сайтов и размещением информации в интернете.

Исполнительный документ поступил приставам Псковского района. Мужчину уведомили о возбуждении производства и предупредили: если он не оплатит штраф за 60 дней, наказание могут заменить. Чтобы долг не остался висеть, приставы ограничили должника в выезде за границу и арестовали его счета.

После этого штраф погасили оперативно.