Псковские парламентарии направили дополнительные 300 млн рублей на льготные лекарства

На внеочередной сессии Законодательного Собрания Псковской области, которая проходит 15 октября, депутаты утвердили обновлённые параметры регионального бюджета на текущий год. Об этом «Псковской правде» сообщили в парламенте.

Доходная часть казны выросла на 788,9 млн рублей, расходная – сразу на 2,2 млрд рублей. В регион поступило 398,9 млн рублей дополнительных федеральных средств, остальное добавили из собственных источников. В том числе распределили резерв на оплату труда работников бюджетной сферы – 2,1 млрд рублей.

Финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличилось на 583,4 млн рублей. Из областного бюджета 300 млн рублей дополнительно направят на лекарственное обеспечение льготников.

Заметные суммы пойдут на коммунальную инфраструктуру. На реконструкцию котельной № 9 в Пскове регион получил из федерального бюджета 277 млн рублей, добавив к ним 1% областного софинансирования. Лимиты на подготовку к отопительному сезону выросли на 113,8 млн рублей. Помимо этого, ещё 645 млн рублей заложено на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, работающих по льготным тарифам, а межбюджетные трансферты на выравнивание обеспеченности муниципалитетов увеличены на 549,8 млн рублей.

Муниципалитетам распределили 734 млн рублей дотаций на сбалансированность местных бюджетов, из которых 512 млн пойдут на повышение зарплат бюджетников. Дополнительные средства предусмотрели на уличное освещение и оплату коммунальных услуг муниципальными образовательными организациями.

С учётом поправок доходы областного бюджета на 2026 год составят 69 млрд 897 млн 512 тысяч рублей, расходы – 74 млрд 27 млн 398 тысяч рублей. Дефицит вырос на 1 млрд 416 млн 650 тысяч рублей – до 4 млрд 129 млн 886 тысяч рублей.

При этом объём государственного долга Псковской области снижен.