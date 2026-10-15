Более 1,6 тысячи лингвистов из семи стран собрались на форуме в ПсковГУ

IV Международный лингвистический форум открылся в Псковском государственном университете – он собрал 1 625 участников, сообщили «Псковской правде» в вузе.
IV Международный лингвистический форум открылся в Псковском государственном университете – он собрал 1 625 участников, сообщили «Псковской правде» в вузе.
География участников широкая: молодые лингвисты приехали из 27 регионов России, пяти городов Беларуси, а также из Ирака, Казахстана и Вьетнама.
На три дня ПсковГУ превратится в центр мировой лингвистики.
Программа включает олимпиады и конкурс переводов, знакомство с культурой и языком Латинской Америки и Китая, разговоры о роли лингвистов в театре. Отдельная тема – как сохранить самобытность русских народных сказок при переводе.
«Лингвистические направления – одни из ведущих в Псковском государственном университете. Благодаря им университет известен за пределами Пскова и даже России. У наших лингвистов есть преемники, а значит, их дело будет продолжаться годы и десятилетия спустя!» – подчеркнула первый проректор ПсковГУ Ольги Серовой.