Более 1,6 тысячи лингвистов из семи стран собрались на форуме в ПсковГУ

IV Международный лингвистический форум открылся в Псковском государственном университете – он собрал 1 625 участников, сообщили «Псковской правде» в вузе.



География участников широкая: молодые лингвисты приехали из 27 регионов России, пяти городов Беларуси, а также из Ирака, Казахстана и Вьетнама. На три дня ПсковГУ превратится в центр мировой лингвистики. Программа включает олимпиады и конкурс переводов, знакомство с культурой и языком Латинской Америки и Китая, разговоры о роли лингвистов в театре. Отдельная тема – как сохранить самобытность русских народных сказок при переводе.