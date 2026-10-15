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Общество / Образование

Более 1,6 тысячи лингвистов из семи стран собрались на форуме в ПсковГУ

15 октября 2026 года, 12:22

IV Международный лингвистический форум открылся в Псковском государственном университете – он собрал 1 625 участников, сообщили «Псковской правде» в вузе.

Более 1,6 тысячи лингвистов из семи стран собрались на форуме в ПсковГУ

Фото пресс-службы ПсковГУ

География участников широкая: молодые лингвисты приехали из 27 регионов России, пяти городов Беларуси, а также из Ирака, Казахстана и Вьетнама.

На три дня ПсковГУ превратится в центр мировой лингвистики.

Программа включает олимпиады и конкурс переводов, знакомство с культурой и языком Латинской Америки и Китая, разговоры о роли лингвистов в театре. Отдельная тема – как сохранить самобытность русских народных сказок при переводе.

Более 1,6 тысячи лингвистов из семи стран собрались на форуме в ПсковГУ

Фото пресс-службы ПсковГУ

«Лингвистические направления – одни из ведущих в Псковском государственном университете. Благодаря им университет известен за пределами Пскова и даже России. У наших лингвистов есть преемники, а значит, их дело будет продолжаться годы и десятилетия спустя!» – подчеркнула первый проректор ПсковГУ Ольги Серовой.

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