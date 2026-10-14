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Общество

Студенты ПсковГУ получили путёвку на Всероссийский слёт РСО

14 октября 2026 года, 17:00

Бойцы студенческих отрядов ПсковГУ получили путёвку на Всероссийский слёт Российских студенческих отрядов. Об этом «Псковской правде» сообщили в вузе.

Студенты ПсковГУ получили путёвку на Всероссийский слёт РСО

Фото предоставлено пресс-службой ПсковГУ

Показать себя ребята смогли на XIII слёте студотрядов Северо-Западного федерального округа, объединившем в Великом Новгороде 800 бойцов. Псковскую область представляли 55 лучших – тех, кто добился высоких показателей на работе в проектах.

Команды «Скобарь» из Псковского государственного университета и «Акуна Матата» из колледжа ПсковГУ победили в конкурсе профессионального мастерства. Именно эта победа дала им право отправиться на Всероссийский слёт в Челябинск.

Руководитель делегации Российских студенческих отрядов ПсковГУ Елизавета Климова отметила, что слёты – это прежде всего обмен опытом и новые знакомства.

«Чем больше ты погружён в атмосферу и у тебя налажены связи, тем лучше ты прокачаешь свои навыки. Кроме того, на слётах можно проверить уровень своего мастерства и совершенствовать его от конкурса к конкурсу», – сказала она.

Главным итогом поездки стала передача символа слёта СЗФО руководству РСО Псковской области: в следующем году четырнадцатый по счёту слёт примет Псков.

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