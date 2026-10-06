Мастерская игра

Александра Степанова много лет посвятила себя преподаванию. После победы в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года – 2025» ее пригласили на телешоу «Сто к одному» на канале «Россия 1». Как прошли съемки – в материале «Псковской правды».

Попробовала новое

Александра Степанова – директор Псковского политехнического колледжа. В этом году ей выпала возможность принять участие в телешоу «Сто к одному» на канале «Россия 1». Конечно, этому предшествовал долгий путь. Александра из династии железнодорожников. Но с детства у нее была своя мечта – стать учителем. Мечту и уважение к династии, как признается женщина, удалось совместить: в 2018 году Александра переехала из Вологодской области в Псковскую, где начала работать мастером производственного обучения в Дновском железнодорожном колледже и обучать помощников машиниста тепловоза. В прошлом году Александра победила в региональном этапе конкурса «Мастер года – 2025». После победы ее назначили руководителем Псковского политехнического колледжа.

«Так я переехала в город Псков, чему я несказанно рада! – говорит Александра. – Город за последние годы очень преобразился, была мечта сюда переехать. Ну вот как-то и сложилось все! И новая работа, и новый город!». Со слов Александры, Псковский политехнический колледж отличается особыми масштабами и является одним из крупных в регионе. «В этом году я решила все силы положить на развитие колледжа и управленческих навыков, преподавание оставила. Немного не хватает этого, ведь когда ты видишь глаза ребят на уроке, их заинтересованность в предмете, чувствуешь их обратную связь – это дорогого стоит, понимаешь, что ты выбрал эту профессию не зря». В телешоу «Сто к одному» Александру пригласила Бэла Янибекова – участник АНО «Национальные приоритеты», которая занимается продвижением федерального проекта «Профессионалитет». Женщина курировала съемки и подбор героев. В этот раз участниками стали финалисты конкурса «Мастер года – 2025». «Для меня это вдвойне ценно встретиться с финалистами прошлого года. Каждая такая встреча – что-то особенное», – признается Александра. Женщина согласилась на съемки без раздумий. «Мне интересно выходить за рамки привычного и пробовать новое», – говорит она.

Рада, что решилась

Александра сыграла в команде «Мастера», которой предстояло сразиться с командой «Наставники». В «Простой игре» Александра предложила вариант «специалист» как синоним к слову «мастер». Этот ответ занял вторую строчку на табло и принёс команде ценные баллы. Хотя игроки не вспомнили такие варианты, как «корифей» и «мастак», команда «Мастера» всё равно уверенно стартовала и набрала 75 баллов. «Двойная игра» получилась особенно азартной. Когда прозвучал вопрос: «В обнимку с каким неодушевлённым предметом часто фотографируются?», игроки перебирали самые разные варианты – от «игрушки» до «автомобиля». Александра назвала «автомобиль»: этот ответ оказался ниже табло, но показал нестандартный взгляд на привычные вещи. В итоге все очки вернулись к «Мастерам», и счёт команды вырос до 229 баллов. В «Тройной игре» участникам нужно было угадать, кем может работать человек, который говорит: «Я живу среди картин». Александра ответила «режиссёр» – снова вариант вне табло, но интересный и небанальный. Соперники из команды «Наставники» в итоге остановились на слове «смотритель», которое оказалось в таблице. Несмотря на это, «Мастера» сохранили лидерство – 229 против 183 баллов у соперников. В раунде «Игра наоборот» команды соревновались в знании пословиц и крылатых выражений со словами «учиться», «учёба». «Мастера» уверенно открыли счёт фразой «Ученье – свет, а неученье – тьма», а дальше обе команды демонстрировали отличную эрудицию: звучали варианты «Век живи, век учись», «Учись смолоду» и другие. В этом раунде напряжение достигло максимума: итоговый счёт получился почти равным – у «Наставников» 243 балла, у «Мастеров» – 244.