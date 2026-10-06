Мастерская игра

Александра Степанова много лет посвятила себя преподаванию. После победы в региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года – 2025» ее пригласили на телешоу «Сто к одному» на канале «Россия 1». Как прошли съемки – в материале «Псковской правды».
Александра Степанова – директор Псковского политехнического колледжа. В этом году ей выпала возможность принять участие в телешоу «Сто к одному» на канале «Россия 1». Конечно, этому предшествовал долгий путь. Александра из династии железнодорожников. Но с детства у нее была своя мечта – стать учителем. Мечту и уважение к династии, как признается женщина, удалось совместить: в 2018 году Александра переехала из Вологодской области в Псковскую, где начала работать мастером производственного обучения в Дновском железнодорожном колледже и обучать помощников машиниста тепловоза.
В прошлом году Александра победила в региональном этапе конкурса «Мастер года – 2025». После победы ее назначили руководителем Псковского политехнического колледжа.
Женщина согласилась на съемки без раздумий. «Мне интересно выходить за рамки привычного и пробовать новое», – говорит она.
Фото: Александра Степанова
«Так я переехала в город Псков, чему я несказанно рада! – говорит Александра. – Город за последние годы очень преобразился, была мечта сюда переехать. Ну вот как-то и сложилось все! И новая работа, и новый город!».
Со слов Александры, Псковский политехнический колледж отличается особыми масштабами и является одним из крупных в регионе. «В этом году я решила все силы положить на развитие колледжа и управленческих навыков, преподавание оставила. Немного не хватает этого, ведь когда ты видишь глаза ребят на уроке, их заинтересованность в предмете, чувствуешь их обратную связь – это дорогого стоит, понимаешь, что ты выбрал эту профессию не зря».
В телешоу «Сто к одному» Александру пригласила Бэла Янибекова – участник АНО «Национальные приоритеты», которая занимается продвижением федерального проекта «Профессионалитет». Женщина курировала съемки и подбор героев. В этот раз участниками стали финалисты конкурса «Мастер года – 2025».
«Для меня это вдвойне ценно встретиться с финалистами прошлого года. Каждая такая встреча – что-то особенное», – признается Александра.
Женщина согласилась на съемки без раздумий. «Мне интересно выходить за рамки привычного и пробовать новое», – говорит она.
Александра сыграла в команде «Мастера», которой предстояло сразиться с командой «Наставники». В «Простой игре» Александра предложила вариант «специалист» как синоним к слову «мастер». Этот ответ занял вторую строчку на табло и принёс команде ценные баллы. Хотя игроки не вспомнили такие варианты, как «корифей» и «мастак», команда «Мастера» всё равно уверенно стартовала и набрала 75 баллов.
«Двойная игра» получилась особенно азартной. Когда прозвучал вопрос: «В обнимку с каким неодушевлённым предметом часто фотографируются?», игроки перебирали самые разные варианты – от «игрушки» до «автомобиля». Александра назвала «автомобиль»: этот ответ оказался ниже табло, но показал нестандартный взгляд на привычные вещи. В итоге все очки вернулись к «Мастерам», и счёт команды вырос до 229 баллов.
В «Тройной игре» участникам нужно было угадать, кем может работать человек, который говорит: «Я живу среди картин». Александра ответила «режиссёр» – снова вариант вне табло, но интересный и небанальный. Соперники из команды «Наставники» в итоге остановились на слове «смотритель», которое оказалось в таблице. Несмотря на это, «Мастера» сохранили лидерство – 229 против 183 баллов у соперников.
В раунде «Игра наоборот» команды соревновались в знании пословиц и крылатых выражений со словами «учиться», «учёба». «Мастера» уверенно открыли счёт фразой «Ученье – свет, а неученье – тьма», а дальше обе команды демонстрировали отличную эрудицию: звучали варианты «Век живи, век учись», «Учись смолоду» и другие. В этом раунде напряжение достигло максимума: итоговый счёт получился почти равным – у «Наставников» 243 балла, у «Мастеров» – 244.
Участие в телешоу «Сто к одному» стало вызовом самой себе и большим опытом.
Фото: Александра Степанова
Наконец, в «Большой игре» команда «Мастера» продолжала бороться за каждый балл, отвечая на самые разные вопросы: что можно кинуть в корзину, какое бывает пение, из чего делают настил, что можно утолить, каким бывает пример? По итогам четырех раундов в финал вышла команда «Мастера».
Александра провела под камерами около часа. Организаторы, конечно, подробно рассказали участникам, как держаться в кадре и на что обратить внимание во время съёмки. И всё же, несмотря на волнение, запись удалось сделать с первого дубля.
«Съёмки – это отдельный мир, который сильно отличается от привычной жизни. То, что мы смотрим по телевизору, отражается на 360 градусов.
Но это того стоило! Атмосфера на площадке была невероятной. Было много неожиданностей, связанных с форматом шоу, — никогда не знаешь, что тебя ждёт. Это держало в тонусе. Самое запоминающееся — это, конечно, люди - участники, две команды настоящих профессионалов своего дела, каждый из которых — личность с большой буквы. Юмор, азарт, общение с ними и с ведущими дает просто невероятный заряд энергии», – поделилась участница.
Участие в телешоу «Сто к одному» стало вызовом самой себе и большим опытом. «Было волнительно, но я рада, что решилась», – подчеркнула Александра.