В Псковской области работает центр для пациентов с диабетом и болезнями щитовидной железы

Региональный эндокринологический центр действует на базе Псковской областной клинической больницы в Пскове и её филиала в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

Эндокринная система управляет организмом, поэтому любой сбой в её работе требует внимания специалистов. В эндокринологическом центре ведут сахарный диабет первого и второго типов, заболевания щитовидной железы, включая гипотиреоз, тиреотоксикоз, узловые образования и аутоиммунные тиреоидиты, метаболический синдром и ожирение, а также патологии надпочечников и гипофиза.

Врач Псковской областной больницы, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Псковской области Константин Митрофанов прошёл обучение по диагностике и лечению синдрома диабетической стопы – одного из самых опасных осложнений, которое может привести к инфекциям, язвам и ампутации. Новые навыки позволят раньше выявлять риски и назначать своевременное лечение.

Профилактика осложнений – отдельное направление работы центра: кабинет диабетической стопы взаимодействует с офтальмологами, нефрологами и хирургами.

Поводами для визита к эндокринологу назвали резкие колебания веса без изменения рациона, постоянную жажду, сухость во рту или учащённое мочеиспускание, хроническую усталость, зябкость либо повышенную потливость, учащённое сердцебиение, тремор рук, перепады настроения и уплотнения в области шеи.

Запись на консультацию ведётся через контакт-центр по телефонам 8 (8112) 29-57-00 в Пскове и 8 (81153) 7-29-88 в Великих Луках. Направление можно получить у терапевта по месту прикрепления. Помимо этого, доступен приём на платной основе.