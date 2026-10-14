В СФР объяснили, когда уход за родственником освобождает от требования к доходу

Отсутствие дохода у трудоспособного гражданина могут признать объективной причиной при назначении единого пособия, если он ухаживает за нетрудоспособным родственником. Об этом сообщили в Отделении СФР по Псковской области.

Уход засчитают, если он осуществляется за пенсионером старше 80 лет, человеком с инвалидностью первой группы или престарелым, нуждающимся в уходе по заключению врача. При этом важно, чтобы речь шла о близком родственнике заявителя или члена его семьи – ребёнке, родителе, брате или сестре, бабушке, дедушке либо внуке, а сам факт ухода, в свою очередь, был подтверждён в СФР.

Документы о родстве, например свидетельство о рождении или браке, необходимо принести в клиентскую службу Отделения СФР по Псковской области.

В ведомстве привели пример: мама ребёнка, на которого оформляют пособие, ухаживает за свекром с инвалидностью первой группы. Если у заявительницы есть супруг, чьим отцом является этот мужчина, значит уход ведётся за родителем члена семьи. Такую причину отсутствия доходов признают объективной при подтверждении родственной связи со свекром. Понадобятся свидетельства о браке и о рождении мужа.