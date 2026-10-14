Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В СФР объяснили, когда уход за родственником освобождает от требования к доходу

14 октября 2026 года, 17:35

Отсутствие дохода у трудоспособного гражданина могут признать объективной причиной при назначении единого пособия, если он ухаживает за нетрудоспособным родственником. Об этом сообщили в Отделении СФР по Псковской области.

В СФР объяснили, когда уход за родственником освобождает от требования к доходу

Фото пресс-службы Отделения СФР по Псковской области

Уход засчитают, если он осуществляется за пенсионером старше 80 лет, человеком с инвалидностью первой группы или престарелым, нуждающимся в уходе по заключению врача. При этом важно, чтобы речь шла о близком родственнике заявителя или члена его семьи – ребёнке, родителе, брате или сестре, бабушке, дедушке либо внуке, а сам факт ухода, в свою очередь, был подтверждён в СФР.

Документы о родстве, например свидетельство о рождении или браке, необходимо принести в клиентскую службу Отделения СФР по Псковской области.

В ведомстве привели пример: мама ребёнка, на которого оформляют пособие, ухаживает за свекром с инвалидностью первой группы. Если у заявительницы есть супруг, чьим отцом является этот мужчина, значит уход ведётся за родителем члена семьи. Такую причину отсутствия доходов признают объективной при подтверждении родственной связи со свекром. Понадобятся свидетельства о браке и о рождении мужа.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе