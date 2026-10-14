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Общество

В Пскове ежегодно расширяют сеть бесплатных торговых столов для пенсионеров

14 октября 2026 года, 16:45

Администрация Пскова ежегодно увеличивает число бесплатных торговых столов для пенсионеров, продающих свою продукцию. Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Ульянов в эфире «Среды обитания» на радио «Серебряный дождь».

В Пскове ежегодно расширяют сеть бесплатных торговых столов для пенсионеров

Фото редакции

«В основном, конечно, мы это делаем для поддержки пенсионеров, то есть людей взрослого населения, которым комфортнее продавать свою продукцию неподалеку от дома, нежели ехать условно в район «Маяка», – пояснил гость эфира.

По его словам, столы размещают в первую очередь там, откуда поступают обращения жителей. Инициаторами нередко выступают депутаты городской думы и местные активисты. Не так давно, например, новые точки появились на улице Лепешинского. Администрация рассматривает запрос, оценивает востребованность места и при наличии свободного фонда маневрирует столами между районами.

Замглавы администрации подчеркнул, что инфраструктуру город поддерживает сам: где это действительно нужно, рядом со столами благоустраивают территорию, устанавливают ограждения, биотуалеты и видеонаблюдение. Всё для продавцов – бесплатно.

По словам Андрея Ульянова, подобные точки особенно востребованы в сезон. При этом есть и обратная сторона: иногда столы страдают от вандализма – в ночное время на них собираются те, кто нарушает общественный порядок. С этим администрация борется совместно с полицией и неравнодушными гражданами.

Фонд торговых столов пополняется ежегодно, в том числе за счёт сотрудничества с Управлением ФСИН, которое изготавливает конструкции для города.

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