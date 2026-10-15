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Общество

Волышово становится точкой притяжения для студентов-ландшафтников

15 октября 2026 года, 11:42

Усадьба Волышово становится точкой притяжения для будущих специалистов: этим летом сюда приезжали студенты ландшафтной архитектуры из Санкт-Петербургского лесотехнического университета, а осенью – вторая группа, на этот раз из Новгородского университета, сообщается в Телеграм-канале «Усадьба Волышово».

Волышово становится точкой притяжения для студентов-ландшафтников

Фото: Телеграм-канал «Усадьба Волышово»

В усадьбе признались, что рады видеть молодых специалистов, и выразили надежду, что Волышово, расположенное в Порховском муниципальном округе, станет местом, где можно не только изучать историю, но и находить идеи для будущей профессии.

Волышово становится точкой притяжения для студентов-ландшафтников

Фото: Телеграм-канал «Усадьба Волышово»

Гостей отдельно поблагодарили за фотографии, отметив, что осеннее Волышово особенно красиво. Тем, кто давно планировал приехать, напомнили: это знак наконец добраться до усадьбы в Порховском районе, пока не наступили зимние холода.

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