Волышово становится точкой притяжения для студентов-ландшафтников

Усадьба Волышово становится точкой притяжения для будущих специалистов: этим летом сюда приезжали студенты ландшафтной архитектуры из Санкт-Петербургского лесотехнического университета, а осенью – вторая группа, на этот раз из Новгородского университета, сообщается в Телеграм-канале «Усадьба Волышово».



В усадьбе признались, что рады видеть молодых специалистов, и выразили надежду, что Волышово, расположенное в Порховском муниципальном округе, станет местом, где можно не только изучать историю, но и находить идеи для будущей профессии.