Волышово становится точкой притяжения для студентов-ландшафтников

Усадьба Волышово становится точкой притяжения для будущих специалистов: этим летом сюда приезжали студенты ландшафтной архитектуры из Санкт-Петербургского лесотехнического университета, а осенью – вторая группа, на этот раз из Новгородского университета, сообщается в Телеграм-канале «Усадьба Волышово».
Фото: Телеграм-канал «Усадьба Волышово»
В усадьбе признались, что рады видеть молодых специалистов, и выразили надежду, что Волышово, расположенное в Порховском муниципальном округе, станет местом, где можно не только изучать историю, но и находить идеи для будущей профессии.
Фото: Телеграм-канал «Усадьба Волышово»
Гостей отдельно поблагодарили за фотографии, отметив, что осеннее Волышово особенно красиво. Тем, кто давно планировал приехать, напомнили: это знак наконец добраться до усадьбы в Порховском районе, пока не наступили зимние холода.