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Общество

Пскович избежал наказания за ДТП благодаря примирению с пострадавшей

15 октября 2026 года, 11:06

Псковский районный суд прекратил уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии с тяжким вредом здоровью – стороны пошли на примирение. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Пскович избежал наказания за ДТП благодаря примирению с пострадавшей

Фото редакции

Авария произошла 14 февраля на 26-м километре автомобильной дороги «Подборовье – Лопатово – Боровичи». Мужчина за рулём «Лады Гранты» не учёл заснеженную дорогу, потерял контроль над машиной, выехал на встречную полосу и врезался в другой автомобиль. Пассажирке этой машины причинили тяжкий вред здоровью.

Во время предварительного слушания и обвиняемый, и потерпевшая попросили прекратить дело в связи с примирением. Мужчина полностью признал вину, оплатил лечение пострадавшей, принёс извинения и продолжает ей помогать.

Потерпевшая примирение подтвердила. 

Суд удовлетворил ходатайство. Дело прекратили, обвиняемого освободили от уголовной ответственности, а меру пресечения отменили.

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