«Да, это я»: в Великих Луках вернули домой потерявшегося дважды за вечер дедушку

В Великих Луках 75-летний Виктор Орлов потерялся дважды за один вечер – и оба раза его выручили неравнодушные люди. Об этом «Псковской правде »сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Псковской области.

Сначала дедушку привели в точку «Островка безопасности», где специалисты проекта оперативно нашли и оповестили его родных. Но мужчина ушёл из магазина раньше, чем приехали близкие. Спустя пять часов его отыскали добровольцы «ЛизаАлерт».

Информационный координатор Мария (позывной «Мусяка») рассказала, что сообщение о пропавшем поступило в отряд от специалиста «Островка безопасности». Пока одни прочёсывали улицы и дворы, другие опрашивали родственников, ориентировки разошлись по соцсетям и пабликам, шли звонки в больницы. Каждый час повышал шансы, что Виктор Анатольевич уйдёт дальше, – и все это понимали.

Доброволец Анастасия (позывной «Подсолнух») вместе с Никитой («Плай») добралась до места за 15 минут и начала патрулировать от магазина, опрашивая прохожих о дедушке в приметной синей куртке с белыми плечами. Вскоре к ним присоединились Ирина («Ива») и Николай («Рэйман»), и поисковики разделились на две группы.

Примерно в 200 метрах Анастасия заметила человека, который свернул на пустырь. «Ускорили шаг, практически бегом направились к нему. – Виктор? – Да, это я», – вспоминает она. Убедившись, что всё в порядке, добровольцы вызвали такси и отвезли пожилого мужчину домой, где его с теплом встретила жена.

Самостоятельно рассказать, что с ним произошло, Виктор Анатольевич не смог – он давал лишь короткие ответы. В «ЛазиАлерт» подчеркнули, что поиск удалось завершить менее чем за пять часов, но с большим числом добровольцев действовать можно было бы ещё быстрее, и выразили надежду, что команда будет расти – чтобы в нужный момент рядом оказывалось больше тех, кто готов помочь.