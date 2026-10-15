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Общество

Псковский губернатор рассказал о проектах ТОС, которые меняют жизнь на местах

15 октября 2026 года, 10:30

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о проектах территориальных общественных самоуправлений, которые меняют жизнь на местах. Своими примерами он поделился на странице в мессенджере МАХ.

Псковский губернатор рассказал о проектах ТОС, которые меняют жизнь на местах

Фото пресс-службы правительства Псковской области

По словам главы региона, за каждым успешным проектом территориальных общественных самоуправлений стоят истории неравнодушных людей, и на заседании Совета активисты рассказали, как инициатива преображает их территории.

Показательный пример – ТОС деревни Глубочица Усвятского округа. За четыре года активисты привлекли на развитие 7 млн рублей за счёт грантов и инициативного бюджетирования, что превышает годовой бюджет всей прежней волости. На эти средства в деревне появился павильон с теннисными столами, были закуплены газонокосилка и трактор, расчищена береговая линия и обустроено удобное место для рыбалки. Теперь местные жители ежегодно проводят здесь открытые соревнования «Глубочицкий карась».

Псковский губернатор рассказал о проектах ТОС, которые меняют жизнь на местах

Фото пресс-службы правительства Псковской области

Другой пример – ТОС «Деревенька» из Печорского округа. Он доказывает, что для командной работы нет малых масштабов: в деревне, где всего семь домов, появился новый колодец с чистой водой. Главная цель команды, подчеркнул Михаил Ведерников, – сделать так, чтобы люди хотели возвращаться на малую родину и оставаться здесь жить.

Отдельно губернатор пожелал участникам движения успешной реализации проектов и выразил надежду, что в командах ТОС всегда будут рождаться сильные и нужные людям идеи. Он также заверил, что регион поддержит инициативы и в 2027 году.

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