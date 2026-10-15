Псковский губернатор рассказал о проектах ТОС, которые меняют жизнь на местах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о проектах территориальных общественных самоуправлений, которые меняют жизнь на местах. Своими примерами он поделился на странице в мессенджере МАХ.

По словам главы региона, за каждым успешным проектом территориальных общественных самоуправлений стоят истории неравнодушных людей, и на заседании Совета активисты рассказали, как инициатива преображает их территории.

Показательный пример – ТОС деревни Глубочица Усвятского округа. За четыре года активисты привлекли на развитие 7 млн рублей за счёт грантов и инициативного бюджетирования, что превышает годовой бюджет всей прежней волости. На эти средства в деревне появился павильон с теннисными столами, были закуплены газонокосилка и трактор, расчищена береговая линия и обустроено удобное место для рыбалки. Теперь местные жители ежегодно проводят здесь открытые соревнования «Глубочицкий карась».