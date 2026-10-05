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Общество / Семья

«Это было мощно!»

Гости — о первом фестивале монастырской кухни «Архондарик»

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Ольга Нефёдова
5 октября 2026 года, 14:28
Фото: Андрей Кокшаров
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«Это были три удивительных дня», «душевно и по-домашнему уютно», «обязательно приедем снова» — такими словами гости вспоминают первый фестиваль монастырской кухни «Архондарик», завершившийся в Печорах. После праздника в социальных сетях продолжают появляться фотографии, видео и комментарии: участники делятся впечатлениями от угощений, концертов, общения с представителями обителей и осеннего города.

Праздник впечатления

«Это было мощно! 20 тысяч человек — лучшее доказательство того, что такой праздник нужен. Спасибо за организацию, было супер!» — написала Елизавета Зайцева. «Нина Березина поблагодарила организаторов и добавила, что любит Печоры в любое время года, поэтому советует город всем друзьям, приезжающим из других регионов. «Нам было очень красиво и вкусно», - отметила она.

На площади Победы работали подворья 13 обителей из России и Белоруссии, фермерские и ремесленные ряды. Гости знакомились с продукцией монастырей, покупали сыры, мёд, травяные чаи, выпечку, книги, керамику и изделия мастерских. В программе были лекции, кулинарные и творческие занятия, а также концерты.

Юлия Киселёва приехала на фестиваль специально из Санкт-Петербурга. По её словам, поездка полностью оправдала ожидания.

«Это было мощно!»

«Такой душевности и радушия давно не встречали. Организация на высшем уровне, а угощения — пальчики оближешь. Спасибо за гостеприимство, Псковская земля! Обязательно приедем снова», — отметила она.

Посетителям предлагали борщ, щавелевые щи с тунцом, тыквенную кашу, картофельные зразы с грибами, рыбные блюда, лимонные рогалики, мёд, сыры и выпечку. Особое внимание привлёк валаамский кофе, а также напиток по рецепту сестёр Староладожского Свято-Успенского монастыря с лавандой, чёрным перцем, гвоздикой и анисом.

Ирина Егорова приехала в Печоры просто погулять, однако прогулка превратилась в знакомство с фестивалем. «Как-то вышло именно празднично и ярко. Монастырская кухня была представлена самыми вроде обыкновенными, но такими разнообразными блюдами. Даже кофе был — валаамовского помола», — поделилась она.

«Это было мощно!»

Одним из главных гастрономических событий фестиваля стала общая трапеза: повара приготовили 3 тонны монастырской похлёбки.

Надежда Сипович отметила, что на площадке было достаточно и еды, и гостей, а обстановка напоминала встречу у близких людей. Она успела пообщаться с представителями обителей из Казани, Минска, Приморского края и Валаама.

«Суп отменный, брали три литра с собой, уже подъели. Спасибо организаторам за идею и воплощение», — написала она.

Вкус с историей

Не только дегустации, но и возможность включиться в программу сделали фестиваль запоминающимся. Ирина Погодина увезла покупки и впечатления от того, что можно было всё попробовать, принять участие в активностях и послушать артистов.

«Браво! Фестивалю быть, жить и здравствовать», — пожелала она.

Мастер-классы проходили на разных площадках. Для детей организовали творческие занятия, а взрослые могли познакомиться с кулинарными традициями и ремёслами. Участница фестиваля Наталия Шах особенно отметила внимание организаторов к мастерам.

«Это было мощно!»

«Всё прошло на очень высоком уровне, было душевно и по-домашнему уютно. Место силы и божественного вдохновения. С удовольствием поработали», — подчеркнула она, пожелав фестивалю продолжения.

В культурной программе участвовали Псковский русский народный хор, ансамбль «Сказ», детский хор «ЛаккиЛайк», группа «Гайтан», Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и иеромонах Фотий. Именно концерт ансамбля казачьей песни «Гайтан» запомнился Ирине Егоровой наряду с фестивальной кухней.

Для Дины Ихиной «Архондарик» стал редким примером массового события, на котором удалось почувствовать внутреннее спокойствие. По её словам, дети с интересом пробовали монастырские блюда, хотя дома могли бы от них отказаться. Также семья случайно встретилась с иеромонахом Фотием: Дина пригласила его на концерт органной музыки в кирху, и он пришёл.

«Это было мощно!»

«Во всём, что происходило вокруг, была невероятная благодать. Вдохновились, наполнились впечатлениями, ну и насытились, конечно», — написала Дина Ихина.

Печоры сами по себе стали важной частью впечатления. Наталья Фирсова обратила внимание на белокаменные стены, золотые купола, старинные фонари и яркую осеннюю листву. По её мнению, фестиваль дополнил привычный маршрут выходного дня знакомством с региональными традициями.

«На фестивале эта гармония обретает ещё и вкус: простые, но удивительно душевные блюда, приготовленные с заботой», — отметила она.

Лариса Семёнова назвала «Архондарик» открытием осени: её порадовали погода, разнообразие активностей, вкусная еда, хорошая музыка и песни.

Итоги фестиваля подвёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он назвал «Архондарик» душевным, познавательным и вкусным событием, поблагодарив монастыри, местных фермеров, творческие коллективы, поваров, декораторов и всех организаторов.

«Это было мощно!»

«Спасибо всем, кто разделил с нами этот праздник: участвовал в лекциях и мастер-классах, знакомился с традициями, дарил улыбки и радушие, создавал тёплую атмосферу. Хочется верить, что «Архондарик» станет ещё одной доброй традицией на Псковской земле», — отметил Михаил Ведерников.

Судя по откликам гостей, первый фестиваль монастырской кухни в Печорах оказался не просто гастрономической площадкой. Он объединил традиции обителей, творчество, музыку, ремесло и возможность провести осенние выходные в одном из самых узнаваемых городов Псковской области.

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