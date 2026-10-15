Борис Елкин: ТОС – это большая семья, и у движения большое будущее

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин принял участие в заседании Совета ТОС, которое провёл губернатор Михаил Ведерников. Об этом спикер парламента написал на своей странице в мессенджере МАХ.

По его словам, встречи с активистами ТОС по инициативе главы региона проходят регулярно и стали доброй традицией. Особого внимания, по его словам, заслуживают сами участники – деятельные люди с конкретными идеями, которые мыслят на перспективу, искренне любят своё место и вкладывают в его развитие время и силы.

«ТОС – это не просто собрание, это большая семья», – подчеркнул спикер.

Он добавил, что активисты работают продуктивно и объединяются ради серьёзных задач, а регион уже несколько лет держится в числе лидеров по этому направлению.

Цифры, по мнению Бориса Елкина, говорят сами за себя: на поддержку инициатив направили более 400 млн рублей. Почти 250 млн из них – региональный конкурс, 50 млн – инициативные проекты, ещё свыше 100 млн добавили муниципалитеты. Поддержку в общей сложности получили 689 проектов из 983 – больше 70% заявок.

На заседании обсудили и трудности, с которыми сталкиваются самоуправления, и необходимую им помощь. Губернатор заверил, что область эту работу продолжит.

«У движения ТОС большое будущее!» – резюмировал Борис Елкин.