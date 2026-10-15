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Происшествия / Преступление

В Пыталово контрабандисту увеличили срок до 15 лет за партию наркотиков в 58,8 кг

15 октября 2026 года, 10:00

Пыталовский районный суд Псковской области огласил приговор иностранному гражданину, обвинявшемуся в покушении на контрабанду и незаконном сбыте наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в прокуратуре Псковской области.

В Пыталово контрабандисту увеличили срок до 15 лет за партию наркотиков в 58,8 кг

Фото: скрин видео прокуратуры Псковской области

В 2022 году мужчина в составе международной ОПГ пытался переправить в Россию наркотик общим весом 58,8 кг. Сделать это не удалось. Пограничники пресекли противоправную деятельность во время досмотра транспортных средств.

Присяжные вынесли обвинительный вердикт, и суд назначил подсудимому 12 лет лишения свободы. Прокурор с таким решением не согласился и подал апелляционное представление. В результате наказание ужесточили до 15 лет – отбывать срок иностранец будет в колонии строгого режима, а также заплатит штраф в 1 млн рублей.

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