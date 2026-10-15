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Общество

Талабские острова показали в «Добром утре» на Первом канале

15 октября 2026 года, 09:45

В программе «Доброе утро» на Первом канале вышел сюжет о Талабских островах. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».


Материал, по её словам, получился очень атмосферным – он рассказывает об особенной территории округа и о людях, которые выбрали острова местом, где им хорошо и спокойно живётся.

Наталья Федорова напомнила: всю неделю в эфире Первого канала идут сюжеты о Псковской области. Природа и самобытность региона, народная культура, достижения и духовность – малую родину показывают с интересных ракурсов.

Глава района отметила, что благодаря этому о Псковской области узнаёт вся Россия.

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