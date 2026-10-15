Талабские острова показали в «Добром утре» на Первом канале

В программе «Доброе утро» на Первом канале вышел сюжет о Талабских островах. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Материал, по её словам, получился очень атмосферным – он рассказывает об особенной территории округа и о людях, которые выбрали острова местом, где им хорошо и спокойно живётся.

Наталья Федорова напомнила: всю неделю в эфире Первого канала идут сюжеты о Псковской области. Природа и самобытность региона, народная культура, достижения и духовность – малую родину показывают с интересных ракурсов.

Глава района отметила, что благодаря этому о Псковской области узнаёт вся Россия.