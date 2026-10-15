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Политика / Власть

Бюджетные поправки и «Единая карта псковича»: комитеты Заксобрания провели первые заседания

15 октября 2026 года, 09:12

Комитеты Законодательного Собрания Псковской области нового созыва впервые собрались на заседания. Об этом «Псковской правде» сообщили в парламенте.

Бюджетные поправки и «Единая карта псковича»: комитеты Заксобрания провели первые заседания

Фото Законодательного Собрания Псковской области

Комитет по бюджету, финансам, налогам и экономической политике под председательством Павла Гомона рассмотрел миллиардные поправки в областной бюджет. Львиная доля – 1 млрд 880 млн рублей – пойдёт на оплату труда работников бюджетной сферы. Ещё 300 млн рублей добавят на лекарственное обеспечение, а 277 млн рублей область получила из федеральной казны на реконструкцию котельной № 9 в Пскове. Обновлённые параметры доходов и расходов депутаты рассмотрят на внеочередной сессии уже сегодня, 15 октября.

Бюджетные поправки и «Единая карта псковича»: комитеты Заксобрания провели первые заседания

Фото Законодательного Собрания Псковской области

Комитет по региональной политике и местному самоуправлению во главе с вице-спикером Алексеем Севастьяновым обсудил проект «Единая карта псковича». Соглашение о запуске цифрового проекта губернатор Михаил Ведерников подписал на Петербургском международном экономическом форуме. Карта объединит четыре функции: дебетовой карты, транспортного проездного, инструмента для автоматического зачисления региональных соцвыплат и дисконтной карты с бонусами от партнёров. На взрослую карту «Псковская» и детскую «ЕКПшка» уже подано более семи тысяч заявок.

Бюджетные поправки и «Единая карта псковича»: комитеты Заксобрания провели первые заседания

Фото Законодательного Собрания Псковской области

Комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту под руководством Дмитрия Быстрова искал применение пустующим участкам, оставшимся после сноса и расселения аварийных домов. Депутаты поддержали идею разрешить застройку не только социальными объектами и многоэтажками, но и частными домами. Спикер Заксобрания Борис Елкин предложил распространить этот подход на города с населением свыше 100 тыс. человек и задействовать пустующие земли под туристическую инфраструктуру.

Бюджетные поправки и «Единая карта псковича»: комитеты Заксобрания провели первые заседания

Фото Законодательного Собрания Псковской области

Комитет по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию занимался организационными вопросами – положением о комитете, изменениями структуры и штатной численности Собрания. Председатель Андрей Козлов поздравил коллег с первым заседанием в новом созыве.

Комитет по социальной политике под председательством первого вице-спикера Игоря Дитриха соберётся сегодня, 15 октября, за час до начала внеочередной сессии.

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