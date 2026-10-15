Юлия Загитова расскажет на псковском медиафоруме о трендах в MAX

Секретарь Союза журналистов России, руководитель департамента по развитию региональной журналистики Юлия Загитова выступит спикером и экспертом VII Псковского международного медиафорума. Об этом сообщили организаторы.

Форум пройдёт 20–21 октября.

Юлия Загитова проведёт секцию об экосистеме MAX и о том, как эффективнее работать в этом мессенджере. Участники разберут актуальные тренды платформы – встреча адресована тем, кто только осваивает MAX или уже развивает там свои проекты.

Юлия Загитова известна как специалист по развитию региональных СМИ: она проводит образовательные мероприятия для журналистов. Так, в Дагестане в рамках мастер-класса Союза журналистов России она разбирала тенденции в социальных сетях и работу региональных каналов, а в октябре текущего года дала старт обучающему интенсиву «Инфорум» в Чите, где прошли мастер-классы руководителей и редакторов российских СМИ и медиаплатформ.

Псковский медиафорум для эксперта уже не в новинку. В прошлом году она вместе с главным редактором телеканала «Москва 24» Дмитрием Щугоревым модерировала сессию о противодействии фейкам и работе с фактами.

VII Псковский международный медиафорум соберёт экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы из России и из-за рубежа. Ожидаются делегаты из Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, а также руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Запада. Мероприятия пройдут в правительстве Псковской области, региональном медиахолдинге и Доме молодёжи.

Участники обсудят информационную безопасность, развитие мультимедийных форматов и перемены в цифровой медиасреде. Также запланированы встреча губернатора Михаила Ведерникова с главредами районных газет и чествование лучших журналистов. Форум проводится по инициативе главы региона с 2018 года.