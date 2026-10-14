Пскович забыл выложить нож перед визитом к мировому судье и поплатился штрафом

Мировой судья судебного участка №27 Пскова рассмотрел дело о неисполнении законного распоряжения судебного пристава. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 21 сентября мужчина пришёл в здание судебных участков мировых судей Пскова – там рассматривали его дело о неуплате алиментов на несовершеннолетних детей. Вместо заседания он получил совсем другой разговор.

Пскович, в частности, проигнорировал законные требования пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов и попытался пронести в здание нож.

При составлении протокола мужчина объяснил произошедшее просто – забыл выложить нож перед визитом к судье. Изучив материалы, мировой судья признал псковича виновным по части 2 статьи 17.3 КоАП РФ и оштрафовал его.

Постановление в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.