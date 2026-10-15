Студентка ПсковГУ представит «Лавандовый сад» в финале конкурса «Профессиональное завтра»

Студентка ПсковГУ София Дударева стала финалисткой Всероссийского конкурса «Профессиональное завтра». Об этом «Псковской правде» сообщили в вузе.

София Дударева, обучающаяся в Институте образования и социальных наук ПсковГУ, успешно прошла отборочный этап конкурса студенческих проектов.

В финале она представит разработку «Лавандовый сад», направленную на развитие мелкой моторики у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.

Ещё двое студентов ПсковГУ, Максим Андреев и Евгения Загрядская, пробовали силы в заочном этапе с командным социальным проектом «Без границ», но в очный этап не попали. В вузе пожелали им не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше.

Конкурс призван продвигать ценность профессионального развития в инклюзивной среде и помогать участникам выбирать карьерную траекторию. В пресс-службе ПсковГУ поздравили Софию Дудареву и пожелали ей успешной защиты проекта.

ПсковГУ является партнёром сети РУМЦ с 2017 года. Университет активно развивает инклюзивное образование и поддерживает студентов с инвалидностью и ОВЗ.