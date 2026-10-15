В Великих Луках пассажир пострадал при наезде иномарки на препятствие

В Великих Луках на улице Автомобильной у дома 10 водитель автомобиля Daihatsu Hijet наехал на препятствие. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.
В Великих Луках на улице Автомобильной у дома 10 водитель автомобиля Daihatsu Hijet наехал на препятствие. Об этом сообщает канал «Псковская сводка» в МАХ.
В аварии пострадал пассажир – 19-летний молодой человек. Его доставили в больницу.
На месте происшествия работали спасатели ПСО, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.