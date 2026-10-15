В зоне СВО погиб клирик Великолукской епархии диакон Лев Сергеев

В зоне СВО при выполнении долга погиб заштатный клирик Великолукской епархии диакон Лев Сергеев. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе епархии.

Лев Сергеев родился 13 февраля 1985 года в Кургане, в семье военнослужащего.

В 2003 году окончил Волгоградское духовное училище. Диаконскую хиротонию совершил 4 декабря 2013 года епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей.

С января по август 2015 года он служил диаконом храма святителя Феофана Затворника в Новоаннинском, а с августа 2015-го по март 2019 года, до перехода в Великолукскую епархию, был клириком храма Богоявления Господня во Фролово Урюпинской и Новоаннинской епархии Волгоградской митрополии. Все годы служения там он представлял диаконский чин на архиерейских богослужениях епископа Елисея.

В августе 2019 года Лев Сергеев перешёл в Великолукскую епархию, где представлял диаконский чин на богослужениях в Свято-Вознесенском кафедральном соборе и на архиерейских службах владыки Сергия (Булатникова) в храмах епархии. 23 декабря 2019 года по собственному прошению, в связи с семейными обстоятельствами, был почислен за штат. Епархия стала последним местом его диаконского служения.

По благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы новопреставленного диакона Льва год будут поминать за Божественной литургией, а также на панихидах и литиях в храмах епархии и Свято-Успенского Святогорского монастыря. Епархия выразила соболезнования родным и близким покойного.