Директор Стругокрасненского музея стала участницей премии «Служение»

Главный хранитель Стругокрасненского краеведческого музея Вита Михайлова выдвинута на Всероссийскую премию «Служение» в 2026 году, пишет газета «Струги».



20 октября Стругокрасненский краеведческий музей отметит 35 лет со дня открытия, и 18 из них – почти половину этого срока – им руководит Вита Михайлова. В учреждение она пришла в мае 2008 года, не имея профильного образования. «Я понимала, что необходимо именно профессиональное образование, чтобы быть подкованной, поэтому поступила в ПсковГУ на исторический факультет, училась заочно. Теперь имею специальность музейного сотрудника», – рассказала она.



Жители и гости посёлка ласково называют музей «музейчиком». За годы работы здесь собрана большая коллекция: в первой зоне посетителей встречает «бабий кут» с ткацким станом, прялками, самоварами и утюгами, отдельный зал посвящён жителям района, самый большой – крестьянскому быту и известным людям стругокрасненской земли, среди которых Владимир Маковский, Лев Модзалевский и Пётр Блок. Среди уникальных экспонатов – прижизненный фотопортрет Николая II и его супруги, найденный за иконой, и фортепиано Карла Бехштейна 1870 года. «Я горжусь тем, что нам всё приносят в дар. За всю историю музея мы не купили ни одного экспоната. Я их бережно храню», – подчеркнула Вита Михайлова. Она не только хранит историю, но и воплощает в жизнь собственные проекты.