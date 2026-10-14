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Общество

Директор Стругокрасненского музея стала участницей премии «Служение»

14 октября 2026 года, 16:17

Главный хранитель Стругокрасненского краеведческого музея Вита Михайлова выдвинута на Всероссийскую премию «Служение» в 2026 году, пишет газета «Струги».

Директор Стругокрасненского музея стала участницей премии «Служение»

Фото: районная газета «Струги»

20 октября Стругокрасненский краеведческий музей отметит 35 лет со дня открытия, и 18 из них – почти половину этого срока – им руководит Вита Михайлова.

В учреждение она пришла в мае 2008 года, не имея профильного образования. «Я понимала, что необходимо именно профессиональное образование, чтобы быть подкованной, поэтому поступила в ПсковГУ на исторический факультет, училась заочно. Теперь имею специальность музейного сотрудника», – рассказала она.

Директор Стругокрасненского музея стала участницей премии «Служение»

Фото: районная газета «Струги»

Жители и гости посёлка ласково называют музей «музейчиком». За годы работы здесь собрана большая коллекция: в первой зоне посетителей встречает «бабий кут» с ткацким станом, прялками, самоварами и утюгами, отдельный зал посвящён жителям района, самый большой – крестьянскому быту и известным людям стругокрасненской земли, среди которых Владимир Маковский, Лев Модзалевский и Пётр Блок. Среди уникальных экспонатов – прижизненный фотопортрет Николая II и его супруги, найденный за иконой, и фортепиано Карла Бехштейна 1870 года. «Я горжусь тем, что нам всё приносят в дар. За всю историю музея мы не купили ни одного экспоната. Я их бережно храню», – подчеркнула Вита Михайлова.

Она не только хранит историю, но и воплощает в жизнь собственные проекты.

Директор Стругокрасненского музея стала участницей премии «Служение»

Фото: районная газета «Струги»

Первой стала программа «От стебелёчка – к ниточке»: вместе с ребятами из Дома детского творчества Вита Михайлова вырастили лён-долгунец, изучили все этапы льноводства и связали салфетку из спряденной нити. 

Второй проект – «От руна – к одежде» – прошёл в прошлом году: участницы прошли путь от стрижки овец до готовых носочков, которые передали в Псковский клинический перинатальный центр и подарили мальчику Мише.

Вита Михайлова участвует в экспедициях по району, собирая экспонаты, и ведёт патриотическую работу, рассказывая ребятам о войне 1941-1945 годов. «Я считаю, что работником музея надо быть, а не казаться. Жизнь течёт, а музей становится всё более любимым нашими жителями и гостями посёлка», – подытожила она.

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