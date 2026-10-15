Участники СВО побывали на псковских предприятиях в рамках профтура

Участники специальной военной операции побывали с профтуром сразу на двух псковских предприятиях – ПК ЖБИ-1 и Псковской дистанции пути (ПЧ-26). Об этом «Псковской правде» сообщили в Центре занятости населения Псковской области.

Поездку организовали 13 октября Кадровый центр Пскова и Псковского района совместно с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Псковской области.

В рамках неё участники профтура познакомились с работой предприятий, увидели производственные процессы и узнали о перспективах трудоустройства.

ПК ЖБИ-1 с 2009 года производит железобетонные изделия, а Псковская дистанция пути отвечает за эксплуатацию и обслуживание железнодорожного пути в регионе. Сотрудники рассказали гостям об истории и основных направлениях работы, а участники смогли задать вопросы работодателям и подробнее узнать об условиях.

Подобные профтуры проводятся в рамках нацпроекта «Кадры». В свою очередь, они дают возможность познакомиться с потенциальным работодателем прямо на производстве: увидеть будущее рабочее место, оценить условия труда и понять специфику предприятия до принятия решения о трудоустройстве.