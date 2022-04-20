Три в одном



По проекту, который стал победителем рейтингового голосования в 2021 году, подрядчик ООО «ДОРИНСТРОЙ» должен обустроить дорожки с асфальтобетонным покрытием и из гранитного отсева, а также автостоянку. Работы планируется завершить уже в июне. Прогулочная и велозоны будут расположены вокруг парка, который ранее разбили жители района и управляющая компания. Там были высажены деревья, установлены скамейки с защитой от дождя. «Как я понимаю, областные, городские и районные власти решили эту нашу инициативу поддержать и помочь в обустройстве парка», - отметил Андрей Тарасов. Директор управляющей компании считает, что там же нужны спортивные сооружения. Рядом с парком есть воркаут-площадка, с установкой которой помог губернатор Михаил Ведерников. Однако, отмечает руководитель «ПсковЖилСервиса», район растёт и этого комплекса уже недостаточно. Также удалось обустроить футбольное поле: власти города передали микрорайону искусственный газон, а управляющая компания организовала изготовление и установку ворот. Кроме того, несколько лет назад застройщик микрорайона помог «управляйке» в сооружении двух горок, с которых зимой катаются дети.

Прокурорский парк

Буквально в нескольких десятках метров от футбольного поля должен появиться парк 300-летия прокуратуры. Это будет благоустроенная зона с аллеей, ведущей в сторону реки Великой, и несколькими отходящими от неё дорожками. Недавно на сайте госзакупок был завершён объявленный Управлением городского хозяйства администрации Пскова конкурс по определению подрядной организации, которая займётся обустройством парка. Это был уже второй конкурс: первый раз контракт разыграли в 2021 году и в его рамках подрядная организация расширила дорогу, которая должна стать основной аллеей, и вырубила вдоль неё кусты и деревья. Продолжить работы тогда не позволили наступившие морозы.

Как следует из документов на сайте госзакупок, подрядной организации нужно будет обустроить пешеходную зону. Там выровняют территорию, проложат дорожки с асфальтовым покрытием и высадят 60 дубов. Кроме того, появится освещение. Парк должен быть готов к 15 сентября. Исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Псковской области по взаимодействию по СМИ Андрей Яковлев рассказал «ПП», что в парке планируется установить небольшую памятную табличку о том, что он создан в честь 300-летия со дня образования прокуратуры России. Кроме того, работники прокуратуры примут участие в высадке деревьев.

Говоря о том, почему для создания парка была выбрана именно территория вдоль улицы Никольской, Андрей Яковлев отметил, что рассматривалось несколько вариантов. Но, например, в центре города необходимости в ещё одном парке нет. «Нам показалось, что неплохо было бы продолжить развитие именно этой территории, сделать дорожки, какие-то элементы благоустройства, чтобы граждане могли здесь гулять, проводить время», - пояснил он. Представитель прокуратуры уверен, что в ближайшие годы работы на этой площадке будут продолжены, поскольку район активно развивается. «Территория большая и требует благоустройства. Но я думаю, что в ближайшие год-два она получит тенденцию к большому развитию, может быть, что-то будет сделано в рамках создания комфортной городской среды, может быть - через нацпроекты», - предположил он.

Спортивный гектар

Одна из дорожек прокурорского парка будет вести к скейт-парку. Он также расположится между рекой и улицей Никольской. Как рассказала «ПП» директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова, на этой территории выделен участок в 10 тысяч квадратных метров, где разрешённым видом использования является размещение спортивных и рекреационных объектов. Пока здесь строится только скейт-парк площадью 800 квадратных метров, но, возможно, в перспективе появятся площадки для других видов спорта и активного отдыха горожан.