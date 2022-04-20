Три в одном

О том, что в Пскове и Великих Луках будут построены скейт-парки, в прошлом году объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его решению на эти цели двум городам были выделены по 20 миллионов рублей. Ольга Черкасова отметила, что проект этого объекта в Пскове разрабатывался вместе с ребятами-скейтерами. «Они уже были на строительной площадке и оценили ход работ», - добавила она.
Сейчас там уже проведена расчистка территории, идёт выравнивание грунта. После подготовительных работ начнётся возведение поверхностей и установка оборудования для катания. Всё наполнение парка будет выполняться из материалов, которые позволят использовать его круглогодично — демонтаж на зиму не потребуется. Кроме того, в настоящее время разыгрывается контракт на установку освещения.
Полностью скейт-парк должен быть построен к 30 июня. «Все работы идут по графику», - заверила директор «Машиностроителя».
Поскольку никаких конкретных планов по дальнейшему благоустройству берега реки Великой вдоль улицы Никольской власти Пскова и Псковского района пока не озвучивали, директор «ПсковЖилСервиса» призвал жителей самим подключится к этой работе путём создания ТОСа (территориального общественного самоуправления).
«Идея создания ТОСов сегодня исходит от государства и всячески поддерживается. Стоит вопрос, чтобы самих граждан втянуть в процесс благоустройства, в процессы определения назначения своего жизненного пространства», - говорит Андрей Тарасов. Он обратил внимание на то, что в Псковской области год от года финансирование проектов, разработанных ТОСами, растёт. В этом году на их реализацию предусмотрены 27 миллионов рублей.
Андрей Тарасов рассчитывает, что найдутся активные жители, готовые объединиться в общественное самоуправление. Он же обещает оказывать всяческую помощь. «Я хочу выступить такой точкой роста, подсказать, как организовать ТОС, как оформить документы. Я дам все контакты специалистов администрации области, которые помогают в оформлении заявок, в реализации проектов», - сказал директор управляющей компании.
Среди вопросов, которые помог бы решить ТОС, он назвал перенос спортивных площадок из дворов на прибрежную территорию. В частности, речь идёт о баскетбольной площадке, на шум от которых жалуются жители прилегающих дворов. Также, считает Андрей Тарасов, на поле вдоль улицы Никольской можно было бы установить комплексные игровые детские и воркаут-площадки.
«Я был бы не против, чтобы у нас появились и зоны для шашлыков. Но цивилизованные, с контейнерами и общественными туалетами», - сказал он и добавил, что можно было бы в рамках ТОСа заняться и благоустройством внутридворовых территорий.