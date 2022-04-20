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Общество

Три в одном

Берег реки Великой благоустроят за счет синергии разных проектов

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Елена Лешкина
20 апреля 2022 года, 12:01
Фото: Андрей Степанов
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На границе Пскова и Псковского района одновременно реализуют сразу три проекта благоустройства. На берегу реки Великой вдоль улицы Никольской уже в этом году должны появиться новые пешеходные и велодорожки, парк 300-летия прокуратуры и скейт-парк. «Псковская правда» узнала, как будет выглядеть берег, когда все проекты завершатся, и какие есть дальнейшие планы по обустройству этой территории.

Плавный переход

Такие масштабные работы по благоустройству в отдельно взятом микрорайоне стали возможны благодаря тому, что часть этой территории относится к областной столице, а часть - Псковскому району. Так что власти двух муниципалитетов реализуют каждый свои проекты. С этим же, правда, связаны и определённые сложности. Например, как рассказал нашему изданию директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов, велосипедные и пешеходные дорожки, которые прокладываются на районной земле, нельзя продлить на территорию города.

Собственно, укладка дорожек на берегу реки Великой идёт уже около двух недель. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Три в одном
На фото: строительство новвых дорожек вокруг парка на улице Никольской
Фото Андрея Степанова
Три в одном
На фото: строительство новвых дорожек вокруг парка на улице Никольской
Фото Андрея Степанова
Три в одном
На фото: строительство новвых дорожек вокруг парка на улице Никольской
Фото Андрея Степанова

По проекту, который стал победителем рейтингового голосования в 2021 году, подрядчик ООО «ДОРИНСТРОЙ» должен обустроить дорожки с асфальтобетонным покрытием и из гранитного отсева, а также автостоянку. Работы планируется завершить уже в июне.

Прогулочная и велозоны будут расположены вокруг парка, который ранее разбили жители района и управляющая компания. Там были высажены деревья, установлены скамейки с защитой от дождя. «Как я понимаю, областные, городские и районные власти решили эту нашу инициативу поддержать и помочь в обустройстве парка», - отметил Андрей Тарасов.

Директор управляющей компании считает, что там же нужны спортивные сооружения. Рядом с парком есть воркаут-площадка, с установкой которой помог губернатор Михаил Ведерников. Однако, отмечает руководитель «ПсковЖилСервиса», район растёт и этого комплекса уже недостаточно.

Также удалось обустроить футбольное поле: власти города передали микрорайону искусственный газон, а управляющая компания организовала изготовление и установку ворот. Кроме того, несколько лет назад застройщик микрорайона помог «управляйке» в сооружении двух горок, с которых зимой катаются дети.

Прокурорский парк

Буквально в нескольких десятках метров от футбольного поля должен появиться парк 300-летия прокуратуры. Это будет благоустроенная зона с аллеей, ведущей в сторону реки Великой, и несколькими отходящими от неё дорожками. Недавно на сайте госзакупок был завершён объявленный Управлением городского хозяйства администрации Пскова конкурс по определению подрядной организации, которая займётся обустройством парка.

Это был уже второй конкурс: первый раз контракт разыграли в 2021 году и в его рамках подрядная организация расширила дорогу, которая должна стать основной аллеей, и вырубила вдоль неё кусты и деревья. Продолжить работы тогда не позволили наступившие морозы.

Три в одном
Проект будущего парка 300-летия прокуратуры
Из документов на сайте госзакупок

Как следует из документов на сайте госзакупок, подрядной организации нужно будет обустроить пешеходную зону. Там выровняют территорию, проложат дорожки с асфальтовым покрытием и высадят 60 дубов. Кроме того, появится освещение. Парк должен быть готов к 15 сентября.

Исполняющий обязанности старшего помощника прокурора Псковской области по взаимодействию по СМИ Андрей Яковлев рассказал «ПП», что в парке планируется установить небольшую памятную табличку о том, что он создан в честь 300-летия со дня образования прокуратуры России. Кроме того, работники прокуратуры примут участие в высадке деревьев.

Три в одном
На фото: будущая главная аллея парка 300-летия прокуратуры
Фото Андрея Степанова

Говоря о том, почему для создания парка была выбрана именно территория вдоль улицы Никольской, Андрей Яковлев отметил, что рассматривалось несколько вариантов. Но, например, в центре города необходимости в ещё одном парке нет. «Нам показалось, что неплохо было бы продолжить развитие именно этой территории, сделать дорожки, какие-то элементы благоустройства, чтобы граждане могли здесь гулять, проводить время», - пояснил он.

Представитель прокуратуры уверен, что в ближайшие годы работы на этой площадке будут продолжены, поскольку район активно развивается. «Территория большая и требует благоустройства. Но я думаю, что в ближайшие год-два она получит тенденцию к большому развитию, может быть, что-то будет сделано в рамках создания комфортной городской среды, может быть - через нацпроекты», - предположил он.

Спортивный гектар

Одна из дорожек прокурорского парка будет вести к скейт-парку. Он также расположится между рекой и улицей Никольской. Как рассказала «ПП» директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова, на этой территории выделен участок в 10 тысяч квадратных метров, где разрешённым видом использования является размещение спортивных и рекреационных объектов. Пока здесь строится только скейт-парк площадью 800 квадратных метров, но, возможно, в перспективе появятся площадки для других видов спорта и активного отдыха горожан.

Три в одном
На фото: строительство скейт-парка
Фото Андрея Степанова
Три в одном
На фото: строительство скейт-парка
Фото Андрея Степанова
Три в одном
На фото: строительство скейт-парка
Фото Андрея Степанова

О том, что в Пскове и Великих Луках будут построены скейт-парки, в прошлом году объявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его решению на эти цели двум городам были выделены по 20 миллионов рублей. Ольга Черкасова отметила, что проект этого объекта в Пскове разрабатывался вместе с ребятами-скейтерами. «Они уже были на строительной площадке и оценили ход работ», - добавила она.

Сейчас там уже проведена расчистка территории, идёт выравнивание грунта. После подготовительных работ начнётся возведение поверхностей и установка оборудования для катания. Всё наполнение парка будет выполняться из материалов, которые позволят использовать его круглогодично — демонтаж на зиму не потребуется. Кроме того, в настоящее время разыгрывается контракт на установку освещения.

Полностью скейт-парк должен быть построен к 30 июня. «Все работы идут по графику», - заверила директор «Машиностроителя».

Своими силами

Поскольку никаких конкретных планов по дальнейшему благоустройству берега реки Великой вдоль улицы Никольской власти Пскова и Псковского района пока не озвучивали, директор «ПсковЖилСервиса» призвал жителей самим подключится к этой работе путём создания ТОСа (территориального общественного самоуправления).

«Идея создания ТОСов сегодня исходит от государства и всячески поддерживается. Стоит вопрос, чтобы самих граждан втянуть в процесс благоустройства, в процессы определения назначения своего жизненного пространства», - говорит Андрей Тарасов. Он обратил внимание на то, что в Псковской области год от года финансирование проектов, разработанных ТОСами, растёт. В этом году на их реализацию предусмотрены 27 миллионов рублей.

Андрей Тарасов рассчитывает, что найдутся активные жители, готовые объединиться в общественное самоуправление. Он же обещает оказывать всяческую помощь. «Я хочу выступить такой точкой роста, подсказать, как организовать ТОС, как оформить документы. Я дам все контакты специалистов администрации области, которые помогают в оформлении заявок, в реализации проектов», - сказал директор управляющей компании.

Среди вопросов, которые помог бы решить ТОС, он назвал перенос спортивных площадок из дворов на прибрежную территорию. В частности, речь идёт о баскетбольной площадке, на шум от которых жалуются жители прилегающих дворов. Также, считает Андрей Тарасов, на поле вдоль улицы Никольской можно было бы установить комплексные игровые детские и воркаут-площадки.

«Я был бы не против, чтобы у нас появились и зоны для шашлыков. Но цивилизованные, с контейнерами и общественными туалетами», - сказал он и добавил, что можно было бы в рамках ТОСа заняться и благоустройством внутридворовых территорий.

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