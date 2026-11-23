Юная вокалистка из Великих Лук Василиса Фетисова вернулась из Москвы с наградой федерального телеканала MUSIC BOX GOLD. Она выступила в эфире, дала эксклюзивное интервью и получила диплом победителя, сообщили в группе гимназии имени Софьи Ковалевской в «ВКонтакте», передает газета «Великолукская правда. Новости».

Василиса учится в школе вокала Светланы Фетисовой «Соло». На телевизионном концерте-фестивале «Счастье есть», съемки которого прошли в Москве 20 ноября, она исполнила песню «Love» (автор Keyshia Cole) и покорила жюри. Ее отметили в номинации «За выразительный вокал и филигранную работу с нюансами».

Увидеть выступление великолучанки можно будет в новогодние праздники – телеверсию концерта покажет MUSIC BOX GOLD. В гимназии поздравили Василису Фетисову и подчеркнули, что федеральная награда подтверждает ее творческий рост.