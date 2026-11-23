В понедельник и вторник, 23 и 24 ноября, Региональный Дом молодежи в Пскове принимает «Слет молодежных советов Псковской области – 2026». Об этом «Псковской правде» сообщили в областного министерстве молодежной политики.





Форум организован в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети». На церемонии открытия к участникам обратился министр молодежной политики области Дмитрий Яковлев. Он подчеркнул, что главная задача – дать каждому молодому человеку возможность реализовать себя, в том числе на своем предприятии, и чтобы молодые люди становились не только профессионалами, но и основой крепкой семьи.

«Часто в 22-23 года, начиная самостоятельный путь, ребята сталкиваются с тем, что реальность оказывается сложнее ожиданий. И наша задача – вовремя поддержать их, чтобы они чувствовали сопричастность к общему делу и видели реальные возможности для самореализации. Мы должны делать все, чтобы наша страна была по-настоящему суверенной на многие годы вперед», – сказал министр. Он добавил, что вся линейка проектов Росмолодежи – от программы «Больше, чем путешествие» и форумов до грантовых конкурсов – доступна для построения карьерной траектории.