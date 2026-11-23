В понедельник и вторник, 23 и 24 ноября, Региональный Дом молодежи в Пскове принимает «Слет молодежных советов Псковской области – 2026». Об этом «Псковской правде» сообщили в областного министерстве молодежной политики.
В понедельник и вторник, 23 и 24 ноября, Региональный Дом молодежи в Пскове принимает «Слет молодежных советов Псковской области – 2026». Об этом «Псковской правде» сообщили в областного министерстве молодежной политики.
Форум организован в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» национального проекта «Молодежь и дети». На церемонии открытия к участникам обратился министр молодежной политики области Дмитрий Яковлев. Он подчеркнул, что главная задача – дать каждому молодому человеку возможность реализовать себя, в том числе на своем предприятии, и чтобы молодые люди становились не только профессионалами, но и основой крепкой семьи.
«Часто в 22-23 года, начиная самостоятельный путь, ребята сталкиваются с тем, что реальность оказывается сложнее ожиданий. И наша задача – вовремя поддержать их, чтобы они чувствовали сопричастность к общему делу и видели реальные возможности для самореализации. Мы должны делать все, чтобы наша страна была по-настоящему суверенной на многие годы вперед», – сказал министр. Он добавил, что вся линейка проектов Росмолодежи – от программы «Больше, чем путешествие» и форумов до грантовых конкурсов – доступна для построения карьерной траектории.
Молодежные советы Дмитрий Яковлев назвал мощным ресурсом и выразил уверенность, что слет станет площадкой, где молодые лидеры сядут за один стол и вместе спроектируют реальные проекты, работающие на общую цель.
Программа двух дней включает групповые проектные сессии, где смешанные команды пройдут путь от идеи до создания дорожной карты. Запланированы экспертные выступления по корпоративной молодежной политике – в том числе о инструментах вовлечения сотрудников, командообразующие и коммуникационные активности.
В программе – пленарная сессия «Молодежь как драйвер развития региона», доклад «Карта инициатив как поле возможностей развития молодежных советов», построенный на итогах опроса, и мастер-класс по генерации и запуску инициатив.