Автомобилистам Пскова стоит заранее скорректировать маршруты: 25 ноября на участке улицы Инженерной, у пересечения с Индустриальной, введут однополосное движение. Об этом «Псковской правде» сообщили в администрации города.

Ограничение связано с проведением дорожных работ. Оно будет действовать в период с 08:00 до 17:00, после чего движение по плану вернется в обычный режим.

В администрации попросили учитывать это при планировании поездок.