Серебро 8-го Чемпионата мира по шахбоксу – одного из самых необычных видов спорта, где нужно не только физическое превосходство, но и холодный рассудок, – привез из Турции Константин Новинский, сообщает газета «Плюсский край».

Соревнования проходили с 16 по 22 ноября, на них приехали сильнейшие атлеты и стратеги из 18 стран. Гендиректор Плюсского перерабатывающего комбината вошел в сборную России и выступал в категории «мужчины до 92 кг, 40+».

Поединки получились зрелищными.

В финале, по словам спортсмена, он уступил французскому сопернику по времени в шахматах. «Но общие итоги нашей сборной впечатляют – 12 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей», – отметил Константин Новинский.

В редакции газеты поздравили спортсмена с достойным результатом и пожелали ему спортивных побед и новых достижений на профессиональном поприще.