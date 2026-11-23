Условный срок получила жительница Великих Лук, которая нашла чужую банковскую карту и потратила с нее более девяти тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как отметили в ведомстве, карту женщина подобрала у магазина. Вместо того чтобы вернуть ее владельцу, она два дня оплачивала покупки бесконтактно.

По данному факту было возбуждено дело в рамках пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В суде женщина признала вину и раскаялась. Ущерб возместила добровольно.

Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком полгода. Приговор пока не вступил в законную силу.