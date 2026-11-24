Разбой в деревне Родина Псковского муниципального округа раскрыт по горячим следам – сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управлении МВД России по Псковской области.

Как установили оперативники, вечером 22 ноября двое мужчин распивали спиртное в квартире вместе с жителем Санкт-Петербурга. В какой-то момент они достали нож и, угрожая оружием, потребовали у него деньги. Потерпевший обратился в полицию.

Подозреваемых нашли быстро. Ими оказались ранее судимые жители Ленинградской области – мужчины в возрасте 39-ти и 40 лет. Нож у них изъяли.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства случившегося.