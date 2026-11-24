В детском саду №40 «Ручеек» на улице Новоселов, 44 в Пскове больше не будет проблем с водопроводным вводом – его полностью заменила ремонтная бригада «Горводоканала». Об этом «Псковской правде» сообщили в предприятии.
В детском саду №40 «Ручеек» на улице Новоселов, 44 в Пскове больше не будет проблем с водопроводным вводом – его полностью заменила ремонтная бригада «Горводоканала». Об этом «Псковской правде» сообщили в предприятии.
Изношенный участок трубопровода длиной 50 метров заменили на полиэтиленовую трубу диаметром 100 мм. Работы сегодняшний день завершены полностью.
Специалисты в том числе провели благоустройство территории.