Спор о том, останется ли человек человеком в мире алгоритмов, развернется 1 декабря на региональном этапе XXXV Международных Рождественских образовательных чтений в Пскове. Пленарное заседание пройдет в Большом концертном зале областной филармонии, а прямую трансляцию в 14:00 на 21-й кнопке проведет телеканал «Первый Псковский». Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Тема сформулирована как «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий», однако организаторы обещают разговор шире обычного церковного формата. ИИ, цифровизация и генная инженерия давно перестали быть фантастикой, и теперь важно понять, где заканчивается прогресс и начинается деградация духа.

Среди участников панельной дискуссии – представители церкви, науки и культуры. Церковную и миссионерскую линию представят руководитель отдела по культуре Песоченской епархии иерей Владислав Береговой и известный миссионер, настоятель храма Антипы Пергамского в Москве иерей Андрей Щенников. Научный взгляд обеспечат специалист по искусственному интеллекту, научный сотрудник МДА Анатолий Парпара и профессор Московской духовной академии, кандидат филологических наук Михаил Первушин. К ним присоединятся студент Псково-Печерской семинарии, режиссер документального фильма «Вера под огнем» Константин Добролюбов, специалист по истории христианского Востока, генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн и эксперт по коммуникациям, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Помимо основной дискуссии, в программе заявлены выступления об образовании, исторической памяти и культурном суверенитете. Начало трансляции чтений – во вторник, 1 декабря 2026 года, в 14:00 на 21-й кнопке телевизора.