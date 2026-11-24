Псковские фестивали «Архондарик» и «Псковские каникулы» вернулись из Ярославля с наградами Международной премии Russian Event Awards – одного из крупнейших профессиональных мероприятий в сфере событийного туризма. Финал премии проходил с 19 по 21 ноября. Об этом «Псковской правде» сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Команда дирекции привезла в Псков сразу два призовых диплома.

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» удостоили второго места в номинации «Лучшее духовно-просветительское (религиозное, паломническое) туристическое событие». Фестиваль «Псковские каникулы» занял третье место в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

Конкуренция была серьезной: в этом году на соискание премии поступило 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь, а в финал вышли 294 проекта.

В ТКД Псковской области поблагодарили экспертный совет премии за высокую оценку проектов. Отдельные слова благодарности там адресовали гостям фестивалей – за любовь, поддержку и участие. «Именно благодаря вам наши фестивали продолжают жить, развиваться и становиться еще ярче», – отметили в дирекции.