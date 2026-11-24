Жителям Палкино снова доступна диагностика по месту жительства: в поликлинике Палкинского филиала Псковской межрайонной больницы возобновил работу рентген-кабинет, оснащенный новым цифровым аппаратом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

Аппарат стоимостью 12,5 млн рублей приобрели по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Прежнее помещение не отвечало современным требованиям, поэтому сначала в кабинете сделали ремонт. Теперь он безопасный и технологичный.

Для пациентов это означает не только комфорт: снимки станут точнее, а лучевая нагрузка снизится. Результаты исследований будут приходить на «Госуслуги».