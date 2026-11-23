Проект Печорского округа Псковской области «Колыбель православия: развитие бренда территории на основе взаимодействия муниципалитета и Русской Православной Церкви» вошел в экспозицию II Всероссийского форума-выставки муниципальных практик «Большие решения малой родины». Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
Фото с сайта муниципалитеты.рф
Форум прошел 21 и 22 ноября и объединил более 800 участников со всей России – глав муниципалитетов и их команд, губернаторов, депутатов и сенаторов.
Всего на мероприятии представили около тысячи муниципальных решений из разных сфер: от благоустройства и ЖКХ до экологии и работы с жителями. В выставочную экспозицию вошли по одной практике от каждого из 89 регионов. Псковская область там представила опыт Печорского муниципального округа. Речь идет о проекте «Колыбель православия». Район с населением около восьми тысяч человек долгое время не использовал уникальное духовное наследие – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – для развития города. Новая практика помогла выстроить системное партнерство муниципалитета и Русской Православной Церкви.
Отправной точкой стал мастер-план города, а импульсом – 550-летие монастыря и слободы в 2023 году. В рамках проекта провели реставрацию, благоустроили 14 общественных и 16 дворовых территорий, капитально отремонтировали 23 многоквартирных дома и построили более 17 км водопроводных сетей.
Результаты превзошли ожидания: турпоток вырос с 35 до 75 тысяч человек, количество ночевок – с 98 до 201 тысячи, число средств размещения увеличилось с 19 до 25, инвестиции в основной капитал без бюджетных средств – в 6,6 раза, оборот общепита – в 3,5 раза, а налоговые поступления по УСН – на 66%. Практика заняла второе место по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
Фото с сайта муниципалитеты.рф
Одним из ключевых событий форума стала презентация Доклада о состоянии и развитии местного самоуправления за 2025-2026 годы. Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев отметил, что документ представляет целостную картину развития системы МСУ, охватывая как институциональные изменения, так и практическую сторону управления. Он подчеркнул важность сохранения доступности местной власти для граждан.
«У людей должна оставаться возможность обратиться в администрацию и решить свой вопрос на месте. Поэтому предстоящие преобразования важно заранее обсуждать с жителями и учитывать их мнение», – отметил Евгений Грачев.
Документ направят председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.
Фото пресс-службы ВАРМСУ
О том, как привлекать инвестиции в местные проекты, главы муниципалитетов обсудили с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. Он обратил внимание, что география экономики изменилась и теперь многое зависит от конкуренции городов за условия для жизни и бизнеса. «Наша задача – выровнять инвестиционную среду по всей стране, чтобы в любом регионе бизнес встречала понятная и предсказуемая среда. И здесь мы – одна команда: от муниципалитета до федерального уровня», – подчеркнул министр экономического развития России.
Председатель Комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева отметила, что именно органы местного самоуправления определяют реальное качество жизни в городах и селах.
Фото пресс-службы ВАРМСУ
По ее словам, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления аккумулировала колоссальную базу лучших управленческих практик, давая муниципалитетам возможность использовать опыт коллег, не дожидаясь подсказок из федерального центра. «Именно из таких „малых решений“ складывается фундамент страны и создается основа для устойчивого развития», – заявила Ирина Гусева.
Также на площадке прошел IX съезд ВАРМСУ. Делегаты от 89 регионов избрали руководящие органы Ассоциации. Попечительский совет возглавил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
В новом составе сопредседателей ассоциации развития местного самоуправления впервые представлены обе палаты федерального парламента, региональная и муниципальная исполнительные власти. Обмен опытом продолжится 23-24 ноября на Международном муниципальном форуме в Национальном центре «Россия» в Москве, где участие подтвердили более тысячи представителей из более чем 40 стран.