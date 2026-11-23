Проект Печорского округа Псковской области «Колыбель православия: развитие бренда территории на основе взаимодействия муниципалитета и Русской Православной Церкви» вошел в экспозицию II Всероссийского форума-выставки муниципальных практик «Большие решения малой родины». Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Форум прошел 21 и 22 ноября и объединил более 800 участников со всей России – глав муниципалитетов и их команд, губернаторов, депутатов и сенаторов.

Всего на мероприятии представили около тысячи муниципальных решений из разных сфер: от благоустройства и ЖКХ до экологии и работы с жителями. В выставочную экспозицию вошли по одной практике от каждого из 89 регионов. Псковская область там представила опыт Печорского муниципального округа. Речь идет о проекте «Колыбель православия». Район с населением около восьми тысяч человек долгое время не использовал уникальное духовное наследие – Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – для развития города. Новая практика помогла выстроить системное партнерство муниципалитета и Русской Православной Церкви.

Отправной точкой стал мастер-план города, а импульсом – 550-летие монастыря и слободы в 2023 году. В рамках проекта провели реставрацию, благоустроили 14 общественных и 16 дворовых территорий, капитально отремонтировали 23 многоквартирных дома и построили более 17 км водопроводных сетей.

Результаты превзошли ожидания: турпоток вырос с 35 до 75 тысяч человек, количество ночевок – с 98 до 201 тысячи, число средств размещения увеличилось с 19 до 25, инвестиции в основной капитал без бюджетных средств – в 6,6 раза, оборот общепита – в 3,5 раза, а налоговые поступления по УСН – на 66%. Практика заняла второе место по итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».