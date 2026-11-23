До 7 декабря есть время подать заявку на турнир по Dota 2 в рамках фестиваля «Кубок Деда Мороза» – он пройдет 12 декабря в великолукском спорткомплексе «Стрелец». Об этом сообщается в группе центра компьютерного спорта «КиберЛуки» в «ВКонтакте». На другие дисциплины регистрация открыта до 9 декабря, пишет ПАИ.

Всего в программе кибертурнира восемь направлений: помимо Dota 2, это EA FC 27 и ритм-симулятор Just Dance, а также лазерный бой, фиджитал-единоборства, фиджитал-баскетбол, гонки дронов в классе 75 миллиметров и конкурс косплея.

Если желающих окажется слишком много, организаторы проведут онлайн-отборочные. Сам фестиваль начнется в 10:00, а церемония открытия назначена на 13:00. Прийти может любой житель или гость города старше 12 лет – вход свободный.