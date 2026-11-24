На Октябрьской улице в деревне Тямша Псковского района трехлетний мальчик выпал из окна. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



По имеющейся информации, ребенок выпал с третьего этажа. Мальчика обнаружила женщина, которая услышала плач. Она вызвала службы и оказали ребенку помощь.