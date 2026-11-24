Домик «Искры» в Пскове, он же «Дом-музей В. И. Ленина», не имеет отношения к Псковскому музею-заповеднику – об этом учреждение заявило после публикаций в СМИ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Поводом для разъяснений стало обращение псковских коммунистов к председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, где здание названо частью структуры Псковского музея. Там пояснили: он является федеральным учреждением культуры и по актуальным данным реестров не владеет правами на объект по адресу: Псков, переулок Искры, дом 5.

Зданием на сегодняшний день распоряжается Военно-исторический музей-заповедник Псковской области – оно находится у него в оперативном управлении, а на сайте учреждения отдел «Дом-музей В. И. Ленина» указан как действующий объект.

В музее отметили, что разделяют озабоченность судьбой исторического наследия региона, но не имеют ни вещных прав на здание, ни полномочий распоряжаться бюджетными средствами. В этой связи отвечать за техническое состояние объекта или инициировать работы по нему учреждение культуры не может.