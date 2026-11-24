Под автомобилем в канаве у дома №32/15 на улице Пограничной в Великих Луках обнаружили тело водителя, сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
Под автомобилем в канаве у дома №32/15 на улице Пограничной в Великих Луках обнаружили тело водителя, сообщает канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
Личность погибшего в настоящее время устанавливается.
На месте происшествия работали бригада скорой помощи, следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.