Студенты Передовой инженерной школы Псковского государственного университета Антон Логинов, Максим Иванов и Алексей Филиппов в составе команды «Передовые барсы» стали победителями Всероссийского турнира «Новая высота 2026» в Калуге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Псковская команда оказалась сильнейшей в компетенции «Мобильная робототехника» в номинации «Инженеры». Всего на турнир приехали более 500 участников со всей России, а состязания развернулись по шести направлениям – среди них мобильная, промышленная, подводная и летающая робототехника.

Участникам соревнований, в частности, предстояло решить две задачи. Одна – сконструировать и запрограммировать робота, причем судьи оценивали не только качество сборки и кода, но и то, как машина справляется с заданиями в заездах.

По легенде, робот должен был забирать мусор из больничных палат и доставлять лекарства. Вторая задача – напечатать нужные детали на 3D-принтере.

«Судьи оценивали качество сборки, кода, и выполнение заданий в заездах», – отметил Алексей Филиппов. В вузе подчеркнули, что успех подтверждает уровень инженерной подготовки в Передовой инженерной школе ПсковГУ.