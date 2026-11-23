Команда ветеранов специальной военной операции «Неваляшки» из Псковской области вошла в десятку лучших команд чемпионата России. Об этом «Псковской правде» сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» по региону.

Еще один повод для гордости – выступление Никиты Буравцова: на Международном инклюзивном турнире «Кубок Чемпионов» в Ханты-Мансийске он завоевал сразу две бронзовые медали – в категории «Ветераны» и третье место по сумме трех попыток.

Спортсмены показали упорство, командный дух и стремление к победе – в фонде назвали результат ценным опытом и важным шагом к новым достижениям.

Насыщенными оказались дни и для любителей интеллектуального спорта: в Пскове прошел турнир по коротким нардам. Он объединил игроков, став не только площадкой для соперничества, но и местом для общения, обмена опытом и новых знакомств.

В филиале фонда «Защитники Отечества» напомнили, что спорт помогает ветеранам СВО восстанавливать силы и находить единомышленников. Специалисты помогают защитникам находить возможности для тренировок и соревнований, поддерживают их на пути к новым достижениям. В фонде подчеркнули: важно, чтобы каждый ветеран мог найти занятие по душе и почувствовать уверенность в собственных силах.