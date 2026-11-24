19-летний уроженец Амурской области устанавливал в квартирах Пскова SIM-боксы для мошенников, сообщили «Псковской правде» в УФСБ России по Псковской области.

Два SIM-бокса он получил от неустановленного лица в Великом Новгороде, действуя в составе и интересах организованной группы. Оборудование, при помощи которого мошенники в дальнейшем дистанционно похищали деньги у граждан, парень перевозил и устанавливал в квартирах, которые были арендованы им в Пскове.

Помимо этого, он обеспечивал функционирование SIM-боксов: включал и выключал их, поддерживал стабильное интернет-подключение, извлекал и заново размещал в оборудовании сим-карты. Таким образом, у злоумышленников была возможность осуществлять телефонные звонки из-за рубежа, используя российские номера.

«УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Амурской области проведены совместные оперативно-разыскные мероприятия по документированию и пресечению в уголовно-процессуальном порядке противоправной деятельности фигуранта», – прокомментировали в пресс-службе регионального ведомства.

В отношении жителя Амурской области СЧ по РОПД СУ УМВД России по Псковской области было возбуждено уголовное дело в рамках части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика и обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика, совершённые в целях совершения иного преступления, организованной группой). На данный момент парень находится под домашним арестом. Расследование дела продолжается.