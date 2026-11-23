Российская актриса театра, кино и телевидения Мария Порошина посетила Псковскую область – ее паломнический маршрут прошел через Талабские острова и Псково-Печерский монастырь. Об этом сообщили в группе «Псково-Печерские паломники» в социальной сети «ВКонтакте», пишет Псковское агентство информации.

На острове Залита В Псковском районе актриса побывала у могилы и в домике старца протоиерея Николая Гурьянова. В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре она посетила службу, которую возглавил митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Мария Порошина известна зрителям по роли Тамары Филатовой в сериале «Бригада» (2002) и главной роли в «Всегда говори „всегда“» (2003-2012).

В ее фильмографии также роль Светланы в «Ночном дозоре» (2004) и «Дневном дозоре» (2005) Тимура Бекмамбетова, роль Юлии в «Ёлках» (2010) и роли в сериалах «По горячим следам», «Черная кровь», «Склифосовский» и «Медиум».

На экране она впервые появилась в 1992 году в сериале «АБВГД Ltd.».

Псковские места уже привлекали артистов: ранее город посетила Екатерина Гусева, известная ролью Ольги, жены Саши Белого, в том же сериале «Бригада».