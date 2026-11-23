Команда «Эффект Бабочки» гимназии №29 Пскова достойно представила Псковскую область на финале Всероссийского проекта «Флагманы образования» и получила титул финалиста, войдя в число 100 сильнейших команд России. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

В составе команды – учителя английского языка Екатерина Казаковцева (капитан) и Вероника Болотова, замдиректора по учебно-воспитательной работе Любовь Михайлова, педагог-психолог Екатерина Усова и учитель биологии Мария Петрова.

Главным испытанием стала защита авторской разработки – воспитательного события «Битва за Москву», посвященного сохранению исторической памяти и преемственности поколений. Педагоги показали его на практике в одном из учебных классов школы города Москвы, а также решили педагогические кейсы.

Титул победителя в этот раз достался другой команде. Однако псковские учителя нацелены на новые достижения в предстоящих конкурсах всероссийского уровня.

В администрации отметили, что этот опыт должен стать трамплином для новых свершений, и пожелали педагогам и дальше вдохновлять учеников и коллег.