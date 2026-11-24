Псковская школа для одаренных детей, которую возводят в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», получит кампус на 300 мест, а учиться в ней смогут 800 ребят. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, школа войдет в число 12 флагманских образовательных центров страны, создаваемых по поручению президента. На заседании Координационного совета при правительстве России под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко и заместителя руководителя Администрации президента Максима Орешкина губернатор Псковской области рассказал, как удается удерживать высокий темп работ.

Как отметил Михаил Ведерников, для этого пришлось пойти на оперативные меры: субподрядчик на объекте заменен, дорожная карта обновлена, а к финансированию подключены новые механизмы – все это согласовано с Минстроем России.

Он подчеркнул, что педагогическую модель разрабатывали с Минпросвещения РФ: предусмотрены два профиля – естественно-научный и технологический, а также серьезная воспитательная программа со спортом и духовно-нравственными акцентами. Преподавать и наставлять учеников будут как минимум 235 специалистов.

«Появление такой уникальной школы станет настоящим магнитом для талантов и даст мощный импульс развитию региона», – уверен Михаил Ведерников.

Ход строительства глава региона держит на личном контроле.